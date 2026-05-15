Juan Vidal Agrelo
(Juan de Vidal)
Finou onte xoves día 14 de maio de 2026 aos 90 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa muller, Lucía Herbón Herbón; fillos, fillos políticos, netos, irmás, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe VENRES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO ás ONCE E MEDIA DA MAÑÁ, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ISORNA onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. Capela ardente: Tanatorio M. Sánchez (Rianxo): Sala nº 3 Horario velación de 9.30 a 23.00 horas.
Souto (Isorna), 15 de mayo 2026. Pompas Fúnebres Europeas