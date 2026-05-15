Jesús Reboiras Baleirón
(Suso)
Finou onte xoves día 14 de maio de 2026, aos 68 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Os seus fillos, Iván e Jacobo Reboiras Gómez; filla política, Alexandra González; nai, Josefa Baleirón Calvo (Viúva de José Reboiras Sóñora); irmáns, María (†), José Manuel, Miguel e Cristina Reboiras Baleirón; irmáns políticos, José Tarrío, Ángela Faya, Marta Neira e Carlos Castro; sobriños, tíos, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe VENRES, con saída do TANATORIO DE OÍN, ás SEIS MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XOÁN DE BUXÁN, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO OÍN, SALA Nº 2.
Igrexa (Dodro), 15 de maio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas