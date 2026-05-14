Serafín Moreiras Eiras

(Moreiras)

Falleció ayer miércoles día 13 de mayo de 2026, a los 66 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Josefa Fernández Villanustre; hijos, Sergio y Adrián Moreiras Fernández; hijas políticas, Gemma Fontán y Ana Iglesias, nietos, David y Alba; hermanos, José Angel (†), Ángeles (†) y Roberto Moreiras Eiras; hermanos políticos, Ramón, Verónica, Elisardo y Ángeles; sobrinos, tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a misa que se celebrará en la CAPILLA DEL CREMATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, HOY JUEVES a las CINCO DE LA TARDE y posteriormente se procederá a la incineración de sus restos mortales en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1. Nota: El horario de velación en el tanatorio es de 09.30 de la mañana a 23.00 de la noche.

Laxe Grande (Taragoña), 14 de mayo de 2026 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas