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Diario de Arousa

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Manuel Ángel Uhía Arufe

Falleció el día 12 de mayo de 2026, a los 57 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración en el Tanatorio Crematorio de Augalevada-Noia. Funeral: Jueves, día 14 de mayo, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE AUGALEVADA, sala “Traba”.

Santa Cristina (Noia), 14 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín