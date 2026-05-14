Dolores Pérez Gago

(Lola a Gaga)

Falleció el día 12 de mayo de 2026 a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quien, de un modo u otro, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO DE XARÁS, sala nº 3.

Castiñeiras, 14 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín