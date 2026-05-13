Josefa Blanco Rodríguez

(Viuda de Don José Buceta Abeijón)

Falleció ayer martes, día 12 de mayo de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, María y José Buceta Blanco; hermanos, Manolo (†) y Juan (†) Blanco Rodríguez; hermanas políticas, Benigna y Sira; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9.30 a 22.00 horas.

Bermo (Boiro), 13 de mayo de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas