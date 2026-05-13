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Diario de Arousa

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Esmeralda Fernández Rañó

Falleció ayer martes día 12 de mayo de 2026, a los 77 años de edad, Confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposo, Juan Barros Cuervo; hijos, Jose, Jacobo, Cristóbal y Esmeralda Barros Fernández; hijos políticos, Silvia, Diana y Alex; nietos, Hugo, Valeria, Izan y Luca; y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del Tanatorio Villagarcía a las CUATRO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN GINÉS DE BAMIO, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea), sala nº 1. Nota: NO SE RECIBE DUELO.

Villagarcía, 13 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas