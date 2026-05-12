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Diario de Arousa

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María Fernández Fernández

(Esposa de Revestimientos Fernández) 

Falleció ayer lunes día 11 de mayo, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su esposo, José Luis Villanustre Castillo; hijos, José Luis, Ángeles y Daniel Villanustre Fernández; hijos políticos, Merchi, José Manuel y Sonia; nietos, José Ángel, Iván, Adrián, Iria y Yago; nietas políticas, Nancy y Nerea; hermanos, Lola, Che y Paco (†) Fernández Fernández; hermanos políticos, Mariano, Sara, Lita; Carmen (†), Ricardo, Moncho (†) y Asunción; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO DE RIANXO a las OCHO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ RIANXO, SALA Nº 3. Horario velación de 9.30 a 23.00 horas.

Ourolo (Taragoña), 12 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas