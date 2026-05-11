Ventura Vidal Saiñas

Falleció el 9 de mayo de 2026, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 11, a las cinco de la tarde desde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierros: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Rúa de Galicia (Palmeira), 11 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín