María Oliva Gómez Martínez

Falleció el 9 de mayo de 2026, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: hoy domingo, día 10, a las siete menos cuarto de la tarde en el cementerio Municipal de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Lugar Deán Pequeno (Ribeira), 10 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín