María Teresa Martínez Rodríguez

(Marité de Portofoloña)

Falleció el 8 de mayo de 2026, a los 68 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado, día 9, a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Nebra (Porto do Son), 9 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín