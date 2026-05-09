Juan Vidal Ouviña

Falleció el 8 de mayo de 2026, a los 75 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado, día 9, a la una menos cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala nº 6.

Vixán (Carreira), 9 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín