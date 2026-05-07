Manuel Silva Reiriz

(Manolo de Tomás)

Finou o día 6 de maio de 2026, aos 72 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Os seus fillos, Esteban, Manuel, Pablo, Tomás (†) e Sabela; netos, Leo, Hugo e Antía; irmás, Finuca e Masita; sobriños, curmás e demais familia. Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte mércores día 6, á o tanatorio SANTA EULALIA de Boiro. Nota: Horario velación de 9:30 a 22:00 horas.

C/ Estatuto de Galicia (Boiro), 7 de maio de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas