Jaime Barreiro Lado

Falleció el día 6 de mayo de 2026, a los 70 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 7 de mayo, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

R/ Venezuela (Noia), 7 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín