A familia de Manuela Queiruga García

(Lela de Tía Luisa)

Que faleceu o día 6 de maio de 2026, aos 94 anos de idade.

l D.E.P. l

QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Tarela (Queiruga), 7 de maio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín