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Diario de Arousa

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Elisa Iglesias del Río

Falleció ayer lunes, día 4 de mayo de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su hija, María Dolores Iglesias del Río; hijo político, José María Rial Rodríguez; nietas, María José y Belén Rial Iglesias; nietos políticos, Juan José García Alcalde y Pablo Figueira Martínez; bisnietos, Hugo y Joel; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ, SALA Nº 3. Nota: Salida de un autocar a las tres y media de la tarde de Escabia pasando por Ardeleiros, Zaramagoso, Pastoriza, Ourille, Cerqueiras, Vilar, Campelo, Buhía, Araño, Casilla a tanatorio, iglesia y regreso. El horario de velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Ourille (Taragoña), 5 de mayo de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas