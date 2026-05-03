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Diario de Arousa

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Sofía Suárez Rey

Falleció ayer sábado día 2 de mayo de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las CINCO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Marquesa (Asados), 3 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas