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Diario de Arousa

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La familia de Severo Lomba Rama

Que falleció el día 1 de mayo de 2026, a los 89 años de edad. 

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Boiro (Miñortos), 3 de mayo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín