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Diario de Arousa

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Francisco Castaño Lobato

(Paco de Florinda) (Viudo de Doña Florinda Ferreirós Lijó) 

Falleció el viernes día 1 de mayo de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, José Carlos y Mª Remedios Castaño Ferreirós; hijo político, Roberto Mouriño Mallo; nietos, Irene y Ángel Castaño Nogueira; hermanos, Milagros (†), Josefina (†), Manuel (†), José Luis (†) y Nieves Castaño Lobato; hermanos políticos, Camilo Miguéns (†), Manuel Lago (†), Josefa Romero (†), Mª Carmen (†), Jesús Baleirón; Mª Josefa Ferreirós y José Manuel Serramito (†); sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ISORNA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1.

Souto (Isorna), 3 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas