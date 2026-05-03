Francisca Rodríguez Campaña

Falleció el 2 de mayo de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Domingo, día 3, a las siete y media de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: Lunes, día 4, a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Martín (Ribeira), 3 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín