Erundina Gosende del Río

Falleció el día 2 de mayo de 2026, a los 96 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: Domingo, día 3, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Tarás. Entierro: Cementerio parroquial. Funeral: Lunes, día 4, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Tarás; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE CEILÁN, sala nº 2.

Tarás (Ceilán), 3 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín