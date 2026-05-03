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Diario de Arousa

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Erundina Gosende del Río

Falleció el día 2 de mayo de 2026, a los 96 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: Domingo, día 3, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Tarás. Entierro: Cementerio parroquial. Funeral: Lunes, día 4, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Tarás; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE CEILÁN, sala nº 2.

Tarás (Ceilán), 3 de mayo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín