Rosalía Fernández Millares

Falleció el día 1 de mayo de 2026, a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 2 de mayo a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Porta do Puxilgo (Noia), 2 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín