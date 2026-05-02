José Gabriel Ben Modo

(Gabi)

Falleció el día 1 de mayo de 2026, a los 58 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Sábado día 2 de mayo a la una del mediodía en el crematorio de Xarás. Funeral: Lunes día 4 a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 6.

Otero Pedrayo, Ribeira, 2 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín