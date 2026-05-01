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Diario de Arousa

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Luisa Melón Ouviña

(Luisa a Melona, viuda de Juan Antonio González Fernández)

Falleció el día 30 de abril de 2026, a los 90 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. y la B.A. de su Santidad. 

l D.E.P. l

Sus hijos: Manuel y Antonio González Melón; hijas políticas: Maria Dolores Dopazo e Irene Caamaño; Nietos: David y Silvia; Laura; nietos políticos: Eva Pazos, Adrián Parada y Ángel Señorans; bisnietos: Luca, Oliver y Nicola; Hermanos: Adolfo (†), Aurora (†) y Alicia (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma. Salida: Viernes día 1 a las cinco y media de la tarde. Funeral: A continuación. Iglesia: San Pedro de Villalonga. Inhumación: Cementerio vecinal de Villalonga. SALA DE VELACIÓN N°3 DEL TANATORIO ALBIA.

Sanxenxo Villalonga, 1 de mayo de 2026 www.albia.es