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Diario de Arousa

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Manuel Sóñora Sóñora

(Manuel O Forestal)

Falleció ayer miércoles día 29 de abril de 2026, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, María Sobradelo Torrado; hijos, Felisa (†), Divina, José y Mª Isabel Sóñora Sobradelo; hijos políticos, José (†), Benigno, Juana y José Ramón; nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las OCHO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el Cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. Salida de 2 autocares a las Seis y media de la tarde de: El 1º sale Aldariz pasando por Burzó, Escabia, Arribas (marquesina), Ardeleiros, Zaramagoso, Pastoriza, Ourille a tanatorio, Iglesia y regreso. El 2º sale de Cerqueiras pasando por Vilar, Campelo, Bustelo, Teaio, Foxacos, Hermida, Buhía, Araño a tanatorio, Iglesia y regreso. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Outeiro (Araño), 30 de abril de 2026 Pompas Fúnebres Europeas