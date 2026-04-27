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Diario de Arousa

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María del Carmen Varela Saborido

(Viuda de Alfonso Vicente Figueira) (Carmen a Fungueira) 

Falleció ayer domingo día 26 de abril de 2026, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hija, Nieves Vicente Varela; hijo político, José Ramón García Boga; nietas, Veronica y Judit; nietos políticos, Iván y Javier; bisnietos, Ezequiel y Blacky; hermanos políticos, Nieves Vicente y Manuel Ordóñez; sobrinos, primos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las SIETE DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Salida de un autocar a las seis menos cuarto de la tarde de Campelo pasando por Vilar, Cerqueiras, Foxacos, Hermida, Buhía, Araño (carretera), Carballal, Batán, Asados a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ, SALA Nº 3.

Capilla (Araño), 27 de abril de 2026. Pompas Fúnebres Europeas