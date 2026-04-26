Paquita Romero Romero

Falleció en Tudela, el viernes 24 de abril de 2026, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Katia, Javier y Belén García; nietos, Alexis, Iria y Andrea; hermanos, Carmen y Nazario Pulido, Moncha y Gerardo Vázquez (†), José y Rosa García, Manolo (†) y Luchi Vázquez; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrara el LUNES DÍA 27, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a la UNA MENOS VEINTE DEL MEDIODÍA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. La fallecida se velará a partir de las CUATRO de la TARDE del DOMINGO. Horario velación de nueve y media de la mañana a diez de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 4.

Pesqueira (Cabo da Cruz), 26 de abril de 2026 Pompas Fúnebres Europeas