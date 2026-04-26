Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Paquita Romero Romero

Falleció en Tudela, el viernes 24 de abril de 2026, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Katia, Javier y Belén García; nietos, Alexis, Iria y Andrea; hermanos, Carmen y Nazario Pulido, Moncha y Gerardo Vázquez (†), José y Rosa García, Manolo (†) y Luchi Vázquez; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrara el LUNES DÍA 27, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a la UNA MENOS VEINTE DEL MEDIODÍA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. La fallecida se velará a partir de las CUATRO de la TARDE del DOMINGO. Horario velación de nueve y media de la mañana a diez de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 4.

Pesqueira (Cabo da Cruz), 26 de abril de 2026 Pompas Fúnebres Europeas