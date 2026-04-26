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Diario de Arousa

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Antonio José Lago Hermida

Falleció el día 25 de abril de 2026, a los 99 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Misa: el domingo día 26 de abril a las cinco y media en la capilla del tanatorio. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Municipal de Santiago (Boisaca), sala “Dos”.

Santiago, 26 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín