Antonio José Lago Hermida

Falleció el día 25 de abril de 2026, a los 99 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Misa: el domingo día 26 de abril a las cinco y media en la capilla del tanatorio. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Antiga do Caramiñal; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Municipal de Santiago (Boisaca), sala “Dos”.

Santiago, 26 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín