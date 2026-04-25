José Antonio Antelo Nieto

Falleció el día 24 de abril de 2026, a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 25 de abril, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Outes, 25 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín