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Diario de Arousa

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Jesús Fernández Otero

Falleció el día 23 de abril de 2026. 

l D.E.P. l

Su familia y amigos. RUEGAN una oración. Funeral: El sábado día 25 de abril a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro. Entierro: Cementerio As Mimosas - San Juan de Serres; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio da Atalaia - Muros.

Muros, 25 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín