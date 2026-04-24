Ana María Pérez Reboiras
(Bar Varela)
Falleció el día 23 de abril de 2026, a los 83 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Entierro: hoy viernes, día 24 de abril, a las siete y media de la tarde en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 6.
Avd. Malecón (Ribeira), 24 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín