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Diario de Arousa

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La familia de Andrés Viturro García

(Viudo de Doña Áurea Lojo Sánchez) 

Fallecido el día 21 de abril de 2026, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Otilia, José Antonio y Andrés; hijos políticos, José Luis Places (†), Mercedes Ferreirós y Maricarmen Sampedro; nietos, David, Adrián y Pablo; bisnieta, Lia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

Da las mas expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer martes, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de Santa María del Castro, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Banda O Río (Cabo de Cruz), 22 de abril de 2026. Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas