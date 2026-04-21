María Dolores Romero Lampón

(Lola a Cañufa)

Falleció el 19 de abril de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: hoy martes, día 21 de abril, a las once de la mañana en el cementerio parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 21 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín