Juan José Basoco Sampedro

Falleció el día 20 de abril de 2026, a los 70 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Martes, día 21 de abril, a las seis de la tarde en el Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás. Funeral de cenizas: Miércoles, día 22, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Pelaio de Carreira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 6.

Frións (Carreira), 21 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín