Manuel Isolino López Peña
Falleció el día 19 de abril de 2026, a los 80 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 20 de abril a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Camboño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
En Lugar Soutelo - Camboño (Lousame), 20 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín