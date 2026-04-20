Manuel Isolino López Peña

Falleció el día 19 de abril de 2026, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 20 de abril a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Camboño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

En Lugar Soutelo - Camboño (Lousame), 20 de abril de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín