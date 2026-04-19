Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Lourdes Garrido Ares

Falleció el sábado día 18 de abril de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su esposo, Arturo Tarrío Abuín; hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las CINCO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE LAÍÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 3 LG. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Parafita – Castro (San Juan de Laíño), 19 de abril de 2026 Pompas Fúnebres Europeas