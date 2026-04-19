Lourdes Garrido Ares

Falleció el sábado día 18 de abril de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su esposo, Arturo Tarrío Abuín; hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las CINCO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE LAÍÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 3 LG. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Parafita – Castro (San Juan de Laíño), 19 de abril de 2026 Pompas Fúnebres Europeas