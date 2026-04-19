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Diario de Arousa

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Carmen Salgueiro Muras

(Viuda de Don Argimiro Iglesias Ferreiro) 

Falleció el sábado día 18 de abril de 2026, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su hija, Isabel Iglesias Salgueiro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO DE SILLEDA a las ONCE Y CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la Iglesia Parroquial de SAN SALVADOR DE ESCUADRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE SILLEDA, SALA Nº 2.

Outeiro (Escuadro), 19 de abril de 2026 Pompas Fúnebres Europeas