Santos Mariño Dieste

Falleció ayer viernes, día 17 de abril de 2026, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su esposa, Mª del Carmen Sánchez Pérez; hijas, Mª del Carmen y María José Mariño Sánchez; hijo político, Manuel Tubío; hermanas, Amelia, Julia y Benigna Mariño Dieste; nieto, Daniel; nieta política, Lidia; bisnietos, Amaia, Breogán e Ían; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará HOY SÁBADO, en la CAPILLA DEL TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CINCO DE LA TARDE, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO DE VISTA ALEGRE, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Cimadevila, 18 de abril de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas