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Diario de Arousa

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Francisco Javier Millares Ageitos

Falleció el día 16 de abril de 2026, a los 53 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Informa que la incineración tendrá lugar el viernes día 17 de abril a las siete de la tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar, favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Ribeira, 17 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín