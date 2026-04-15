Ramón Fontán Rodríguez

(Mon) 

Falleció el día 14 de abril de 2026, a los 63 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: El miércoles día 15 de abril, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Escarabote (Boiro), 15 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín