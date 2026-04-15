Manuel Pérez Tubío
Finou o luns día 13 de abril de 2026, aos 66 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, Nélida Castro Viturro; fillos, Rocío e Sergio Pérez Castro; fillos políticos, Sergio Brión Alarcón e María Outeiral Miguéns; neta, Claudia Pérez Outeiral; pai, Alfonso “Lino” Pérez Bustelo (Viúvo de Dª Claudina Tubío Garrido); nai política, Inés Viturro Carou (Viúva de D. José Castro Rodríguez); irmáns, José (†), Felisa, Darío e María Pérez Tubío; irmáns políticos, José Manuel Gey, Vanesa Beade e Ernesto Romero; Sara Castro e Luis Alfonso Ces; sobriños, tíos, curmáns e demais familia.
Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE MÉRCORES, con saída do TANATORIO IRIA-FLAVIA de PADRÓN, ás CINCO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XULIÁN DE LAÍÑO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 1.
Igrexa (San Xulián de Laíño), 15 de abril de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas