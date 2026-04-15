La familia de Santiago Morales Pérez

(Fancheiro)

Fallecido el día 13 de abril de 2026, a los 65 años de edad.

l D.E.P. l

Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

San Lázaro (Noia), 15 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín