Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

La familia de Santiago Morales Pérez

(Fancheiro) 

Fallecido el día 13 de abril de 2026, a los 65 años de edad. 

l D.E.P. l

Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

San Lázaro (Noia), 15 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín