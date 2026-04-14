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Diario de Arousa

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Raquel Pérez Domínguez

(Chichirica)

Falleció el 13 de abril de 2026, a los 89 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: el martes día 14 de abril a las diez de la mañana en el cementerio parroquial de El Buen Pastor de Castiñeiras. Funeral: martes día 14 de abril a las once de la mañana en la iglesia parroquial Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 4.

Álvaro Cunqueiro (Ribeira), 14 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín