La familia de José Ferreirós Outeiral

Fallecido el día 12 de abril de 2026, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Lugar San (Boiro), 14 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín