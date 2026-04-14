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Diario de Arousa

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Juan Antonio Armental Romero

(Viudo de Dolores Castro Creo) 

Falleció ayer lunes, día 13 de abril de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Montse, Lupe, Marisol y Juan José; hijos políticos, Antonio Pedrouzo, Iván Miguéns, Agustín Rivas y Paula Solla; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA de BOIRO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. 

Nota: El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 23:00 de la noche

Vilariño (Cespón), 14 de abril de 2026. Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas