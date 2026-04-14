A Familia de Guillermo Somoza Viana
(O Portugués)
Finou o día 12 de abril de 2026, aos 59 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
A súa muller, Asunción Rial González; fillo, Guillermo Somoza Rial; filla política, Tania Dos Anjos Rodríguez; netos, Sabela, Hugo e Erik; nai, Jesusa Viana Rodríguez (Viuda de Joaquín Somoza Vidal); sogro, Juan Fco. Rial Vidal (Viudo de Mª Isabel González Abuín); irmá, Luis Miguel Somoza Viana (†); irmáns políticos, Juan Fco. (†) e Jesús Rial González e Dolores Soter Serramito; sobriño-afillado, Jesús Rial Soter; sobriña política, Tania Barreiro; tios, curmáns e demais familia.
Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte luns, día 13 de abril, á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á igrexa parroquial de Santa María de Leiro onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.
Rial (Leiro), 14 de abril de 2026.