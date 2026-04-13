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Diario de Arousa

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Benito Bravo Caamaño

Falleció el día 12 de abril de 2026, a los 68 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 13 de abril a las cinco menos cuarto de la tarde en la Iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Incineración en la intidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala 2.

Rúa Loureiros - Rianxo, 13 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín