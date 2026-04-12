José María Rama Romero

Falleció el día 11 de abril de 2026 a los 61 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 12 de abril a las cinco y media de la tarde en la Iglesia del cementerio de Santa Mariña de Esteiro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala 1.

Esteiro, 12 de abril de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín