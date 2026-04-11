Manuel Muñiz Pego

Falleció el 10 de abril de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el sábado día 11 de abril a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Xián de Artes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Perdigoteira, 11 de abril de 2026.Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín