Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Muñiz Pego

Falleció el 10 de abril de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el sábado día 11 de abril a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Xián de Artes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Perdigoteira, 11 de abril de 2026.Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín