Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
José Manuel Vidal Moares

(Joselito)

Finou o martes día 7 de abril de 2026, aos 66 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa esposa, Rosa Mª Lorenzo Abuín; fillos, Mª Isabel (†), Rosana e Sergio Vidal Lorenzo; fillos mpolíticos, Juanfran Lorenzo e Mirian Figueira; netos, Mia e Luca; irmáns, Alejandro (†) e Encarnación Vidal Moares; irmán político, Antonio; nai política, Elida Lorenzo Abuín; sobriños, tios, curmáns e demais familia.

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrarán hoxe xoves, con saída do Tanatorio M. Sánchez (Rianxo) ás once da mañá, ata a igrexa parroquial de Santa Eulalia de Araño donde se celebrará o funeral dem corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o Crematorio M. Sánchez de Rianxo para a súa incineración na intimidade familiar, favores polos cales lles anticipan grazas. Saída dun microbús ás dez menos cuarto da maña de: Campelo pasando por Vilar, Cerqueiras, Araño, Buhía, Hermida, Foxacos, Burés, Asados a tanatorio, igrexa e regreso. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Lemos – Buhía (Araño), 9 de abril de 2026 Pompas Fúnebres Europeas